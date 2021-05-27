2021-05-27T06:00:00+03:00
2021-05-27T06:00:05+03:00
2021-05-27T06:00:00+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210527/833762281.html
Эксперт рассказал, что определит курс рубля в июне
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рубль в июне, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73 — 75 рублей за доллар, спрогнозировал специально для агентства "Прайм" главный аналитик ПСБ Дмитрий... ПРАЙМ, 27.05.2021
валюта, торги, рубль, инвестиционный прогноз, новости, рынки, валюта
https://1prime.ru/images/83311/10/833111085.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83311/10/833111085.jpg
https://1prime.ru/images/83311/10/833111084.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83311/10/833111084.jpg
https://1prime.ru/images/83311/10/833111072.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83311/10/833111072.jpg
https://1prime.ru/Forex/20210527/833761598.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Российский рубль в июне, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73 — 75 рублей за доллар, спрогнозировал специально для агентства "Прайм" главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин.
"Ожидаем, что в июне курс российской валюты будет находиться в диапазоне 73 — 75 руб./доллар", — рассказал он и добавил, что сильными факторами поддержки для рубля будут выступать высокие цены на сырьевые товары, приток дешевой долларовой ликвидности на глобальный рынок и ожидания сохранения мягкой монетарной политики США.
По его прогнозу, котировки Brent в следующем месяце будут в диапазоне 68 — 70 долл за баррель. Это позитивно для рубля, отметил эксперт.
"Умеренное давление на национальную валюту может оказать завершение налогового периода, увеличение покупок валюты Минфином в июне", — добавил Монастыршин.
Из значимых событий он отметил также предстоящую встречу президентов США и России.
"Снижение геополитических рисков будет способствовать сохранению позиций рубля ближе к нижней границе коридора 73 — 75 за доллар", — подытожил он.