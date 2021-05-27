МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Российский рубль в июне, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73 — 75 рублей за доллар, спрогнозировал специально для агентства "Прайм" главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин. Эксперт рассказал, почему рубль никак не слезет с "нефтяной иглы"

"Ожидаем, что в июне курс российской валюты будет находиться в диапазоне 73 — 75 руб./доллар", — рассказал он и добавил, что сильными факторами поддержки для рубля будут выступать высокие цены на сырьевые товары, приток дешевой долларовой ликвидности на глобальный рынок и ожидания сохранения мягкой монетарной политики США.

По его прогнозу, котировки Brent в следующем месяце будут в диапазоне 68 — 70 долл за баррель. Это позитивно для рубля, отметил эксперт.

"Умеренное давление на национальную валюту может оказать завершение налогового периода, увеличение покупок валюты Минфином в июне", — добавил Монастыршин.

Из значимых событий он отметил также предстоящую встречу президентов США и России.

"Снижение геополитических рисков будет способствовать сохранению позиций рубля ближе к нижней границе коридора 73 — 75 за доллар", — подытожил он.