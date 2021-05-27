МОСКВА, 27 мая — Dow Jones. Рэндал Куорлз, вице-председатель Федеральной резервной системы США по регулированию финансовой сферы, в среду заявил, что если экономические показатели будут сильными, как он ожидает, то руководители центрального банка должны будут обсудить замедление темпов покупок облигаций. Американские фондовые индексы выросли в среду

"Я весьма оптимистично оцениваю траекторию экономики", — сказал Куорлз, добавив, что ожидает временного ускорения годовой инфляции до темпов выше целевого уровня, установленного ФРС на отметке в 2,0%, за счет здоровой экономической активности и снижения безработицы.

Такие перспективы делают возможным сворачивание осуществляемых ФРС покупок гособлигаций и ипотечных облигаций на сумму в 120 млрд долларов ежемесячно, однако краткосрочные процентные ставки все равно будут оставаться вблизи нуля, сообщил он.

"Если в ближайшие месяцы оправдаются мои ожидания относительно экономического роста, занятости и инфляции, и особенно если эти показатели окажутся сильнее, чем я ожидал, то, как ранее говорилось в протоколах последнего заседания ФРС, Комитету по операциям на открытом рынке важно будет начать обсуждение изменения темпов покупок активов в рамках будущих заседаний", — сказал Куорлз.

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