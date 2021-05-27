МОСКВА, 27 мая — Dow Jones. Рэндал Куорлз, вице-председатель Федеральной резервной системы США по регулированию финансовой сферы, в среду заявил, что если экономические показатели будут сильными, как он ожидает, то руководители центрального банка должны будут обсудить замедление темпов покупок облигаций.

Американский промышленный индекс Dow Jones Industrial Average

Американские фондовые индексы выросли в среду

"Я весьма оптимистично оцениваю траекторию экономики", — сказал Куорлз, добавив, что ожидает временного ускорения годовой инфляции до темпов выше целевого уровня, установленного ФРС на отметке в 2,0%, за счет здоровой экономической активности и снижения безработицы.

Такие перспективы делают возможным сворачивание осуществляемых ФРС покупок гособлигаций и ипотечных облигаций на сумму в 120 млрд долларов ежемесячно, однако краткосрочные процентные ставки все равно будут оставаться вблизи нуля, сообщил он.

"Если в ближайшие месяцы оправдаются мои ожидания относительно экономического роста, занятости и инфляции, и особенно если эти показатели окажутся сильнее, чем я ожидал, то, как ранее говорилось в протоколах последнего заседания ФРС, Комитету по операциям на открытом рынке важно будет начать обсуждение изменения темпов покупок активов в рамках будущих заседаний", — сказал Куорлз.

— Перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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Dow Jones Newswires, ПРАЙМ