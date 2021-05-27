МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Рубль в четверг утром незначительно дешевеет к доллару и евро на фоне снижения цен на нефть, следует из данных Московской биржи.

Электронное табло со знаком евро

Официальный курс евро на четверг снизился до 89,94 рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.10 мск повышался на 4 копейки – до 73,55 рубля, курс евро — на 5 копеек, до 89,69 рубля.

Стоимость нефти марки Brent с утра снижается на 0,6% — до 68,3 доллара за баррель.