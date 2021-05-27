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2021
https://1prime.ru/Forex/20210527/833765946.html
Рубль утром слабо снижается к доллару и евро
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Рубль в четверг утром незначительно дешевеет к доллару и евро на фоне снижения цен на нефть, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.10 мск... ПРАЙМ, 27.05.2021
доллар, рубль, brent, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Рубль в четверг утром незначительно дешевеет к доллару и евро на фоне снижения цен на нефть, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.10 мск повышался на 4 копейки – до 73,55 рубля, курс евро — на 5 копеек, до 89,69 рубля.
Стоимость нефти марки Brent с утра снижается на 0,6% — до 68,3 доллара за баррель.