МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Рубль в четверг утром незначительно дешевеет к доллару и евро на фоне снижения цен на нефть, следует из данных Московской биржи. Официальный курс евро на четверг снизился до 89,94 рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.10 мск повышался на 4 копейки – до 73,55 рубля, курс евро — на 5 копеек, до 89,69 рубля.

Стоимость нефти марки Brent с утра снижается на 0,6% — до 68,3 доллара за баррель.