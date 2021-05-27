МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг утром снижается к другим основным мировым валютам в ожидании публикации данных о ВВП США, свидетельствуют данные торгов. Рубль утром слабо снижается к доллару и евро

По состоянию на 8.59 мск курс евро растёт до 1,2197 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2190 доллара за евро, курс доллара к иене снижается до 109,09 с уровня прошлого закрытия в 109,14 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается на 0,01%, до 90,03 пункта.

Инвесторы находятся в ожидании публикации данных о ВВП США, который, согласно первой оценке, в первом квартале вырос на 6,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Теперь аналитики ожидают, что оценка роста американской экономики будет повышена до 6,5%. Кроме того, в то же время будут известны данные о числе заявок на пособие по безработице в стране, которое, по прогнозам аналитиков, за предыдущую неделю должно снизиться на 19 тысяч, до 425 тысяч.

Трейдеры также продолжают оценивать инфляционные риски, которые влияют на восстановление экономики. "На рынках будут доминировать признаки инфляции. В этом году мы находимся на переломе, когда участники рынка думают о возможном отказе от (экономических) стимулов", — заявила агентству Блумберг инвестиционный директор Brewin Dolphin Джанет Муй (Janet Mui).