Курс рубля стабилен в отсутствие значимых факторов
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Рубль в четверг утром символически укрепляется к доллару и незначительно снижается к евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.30 мск снижается на 2 копейки, до 73,49 рубля, курс евро повышается на 7 копеек, до 89,71 рубля.
Августовский фьючерс на нефть марки Brent уменьшается в то же время на 0,45%, до 68,4 доллара за баррель.
Национальная валюта останется в середине коридора 73–74 рубля за доллар по итогам дня, прогнозирует Дмитрий Монастыршин из Промсвязьбанка.
Поводов для продолжения роста курса рубля нет, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Доллар начал консолидацию в 40-50 копейках выше сильной поддержки 73 рублей, добавляет аналитик.
В дальнейшем на неделе рубль потеряет такую поддержку, как налоговый период, и при этом спрос на валюту будет возрастать в результате конвертации из рублей в валюту получаемых дивидендов, также прогнозирует он.
https://1prime.ru/Forex/20210527/833767255.html