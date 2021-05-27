МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Рубль в четверг утром символически укрепляется к доллару и незначительно снижается к евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.30 мск снижается на 2 копейки, до 73,49 рубля, курс евро повышается на 7 копеек, до 89,71 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent уменьшается в то же время на 0,45%, до 68,4 доллара за баррель.

Национальная валюта останется в середине коридора 73–74 рубля за доллар по итогам дня, прогнозирует Дмитрий Монастыршин из Промсвязьбанка. Российский рынок акций символически снижается в начале торгов

Поводов для продолжения роста курса рубля нет, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Доллар начал консолидацию в 40-50 копейках выше сильной поддержки 73 рублей, добавляет аналитик.

В дальнейшем на неделе рубль потеряет такую поддержку, как налоговый период, и при этом спрос на валюту будет возрастать в результате конвертации из рублей в валюту получаемых дивидендов, также прогнозирует он.