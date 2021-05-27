МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск четверга снизился на 1,57 копейки, составив 73,4580 рубля, свидетельствуют данные биржи.

Лондонская фондовая биржа

Бумаги российских компаний торгуются в Лондоне без единой динамики

В среду средневзвешенный курс доллара составлял 73,4737 рубля за доллар.