МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 28,37 копейки — до 89,6555 рубля, курс доллара — на 1,57 копейки, до 73,458 рубля, следует из данных Банка России. Назван самый популярный день для атак телефонных мошенников

При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 13,63 копейки, составив 80,7469 рубля.