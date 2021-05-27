МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг днем торгуется разнонаправленно к другим основным мировым валютам в ожидании публикации данных о ВВП США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.45 мск курс евро растет до 1,2205 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2190 доллара за евро, курс доллара к иене растет до 109,18 с уровня прошлого закрытия в 109,14 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается на 0,08%, до 89,97 пункта.

Инвесторы находятся в ожидании публикации данных о ВВП США, который, согласно первой оценке, в первом квартале вырос на 6,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Теперь аналитики ожидают, что оценка роста американской экономики будет повышена до 6,5%. Кроме того, в то же время будут известны данные о числе заявок на пособие по безработице в стране, которое, по прогнозам аналитиков, за предыдущую неделю должно снизиться на 19 тысяч, до 425 тысяч.

Трейдеры также оценивают статданные из Германии, согласно которым индекс текущих экономических ожиданий в стране в мае подскочил до 41,1 пункта с 7,3 пункта в апреле. Кроме того, индекс ожидания роста заработных плат увеличился до 19,5 пункта с 9,3 пункта месяцем ранее.

"Скачки курса доллара США должны быть довольно кратковременными, особенно когда экономические данные еврозоны будут продолжать улучшаться", — сказали газете Wall Street Journal аналитики ING.