МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Курс доллара немного растет к иене и снижается к евро после публикации ряда макроэкономических статданных, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.32 мск курс евро снижается до 1,2187 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2190 доллара за евро, курс доллара к иене растет до 109,73 с уровня прошлого закрытия в 109,14 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается на 0,02%, до 90,03 пункта.

Инвесторы обратили внимание на ряд статданных по США. Так, минторг страны ранее сохранил оценку роста ВВП США в первом квартале на уровне 6,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики при этом прогнозировали повышение оценки ВВП до 6,5% в пересчете на год с 6,4% по первой оценке.

В пятницу будут опубликованы данные по доходам и расходам потребителей в США. Аналитики прогнозируют, что в апреле доходы потребителей снизились на 14,1% после роста в марте на 21,1%, а расходы увеличились на 0,5% после роста на 4,2% месяцем ранее.

"В то время как ФРС постоянно преуменьшает опасения по поводу ускорения инфляции, рынки демонстрируют признаки осторожности перед публикацией данных по доходам и расходам потребителей США", — сказала агентству Market Watch аналитик Oanda Софи Гриффитс (Sophie Griffiths).