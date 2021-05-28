2021-05-28T07:23:15+03:00
2021-05-28T07:23:15+03:00
2021-05-28T07:23:15+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210528/833775792.html
Курс рубля мало меняется к доллару и евро
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Рубль в начале торгов символически снижается к доллару и укрепляется к евро при дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.13 мск... ПРАЙМ, 28.05.2021
доллар, рубль, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов символически снижается к доллару и укрепляется к евро при дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.13 мск пятницы повышается на 5 копеек, до 73,52 рубля, курс евро снижается на 1 копейку, до 89,58 рубля.
На старте торгов курс доллара рос на 4 копейки, евро – на 11 копеек.
Августовский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,4%, до 69,5 доллара за баррель.