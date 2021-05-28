МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов символически снижается к доллару и укрепляется к евро при дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи. Произошел бум вложений физлиц в компании-нерезиденты

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.13 мск пятницы повышается на 5 копеек, до 73,52 рубля, курс евро снижается на 1 копейку, до 89,58 рубля.

На старте торгов курс доллара рос на 4 копейки, евро – на 11 копеек.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,4%, до 69,5 доллара за баррель.