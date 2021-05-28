МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Курс доллара растет в пятницу утром к другим основным мировым валютам после выхода накануне ряда макроэкономических статданных в США, свидетельствуют данные торгов. Курс рубля мало меняется к доллару и евро

По состоянию на 8.35 мск курс евро снижается до 1,2183 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2192 доллара за евро, курс доллара к иене растет до 109,9 с уровня прошлого закрытия в 109,8 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,13%, до 90,08 пункта.

На рынке американской валюты наблюдается положительная динамика, поскольку инвесторы оценивают ряд статданных. Так, минторг страны сохранил оценку роста ВВП США в первом квартале на уровне 6,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Кроме того, по данным министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 22 мая, снизилось на 38 тысяч по сравнению с показателем предыдущей недели — до 406 тысяч.

Хотя оценка роста экономики страны не была пересмотрена чуть в большую сторону, как предсказывалось некоторыми экспертами, она остаётся высокой, а количество заявок на пособие оказалось значительно меньше ожиданий — всё это говорит об экономическом восстановлении.

"Более высокий экономический рост будет означать большую прибыль для американских компаний и более высокую инфляцию, и то и другое предполагает укрепление доллара", — сказал агентству Блумберг глава хеджфонда Eurizon SLJ Стивен Джень (Stephen Jen).

Трейдеры теперь находятся в ожидании данных о доходах и расходах потребителей в США, которые будут опубликованы позднее в пятницу. Аналитики прогнозируют, что в апреле доходы потребителей снизились на 14,1% после роста в марте на 21,1%, а расходы увеличились на 0,5% после роста на 4,2% месяцем ранее.