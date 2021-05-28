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Турецкая лира дешевеет к доллару до исторического минимума
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Стоимость лиры по отношению к доллару падает на 1% до нового исторического минимума в 8,59 лиры за доллар, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10.32 мск курс доллара к... ПРАЙМ, 28.05.2021
турецкая лира, доллар, валюта, торги, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Стоимость лиры по отношению к доллару падает на 1% до нового исторического минимума в 8,59 лиры за доллар, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.32 мск курс доллара к лире рос на 1,02%, до 8,5837 лиры за доллар, минутами ранее курс поднимался до 8,5911 лиры, что является новым историческим рекордом.
Предыдущий рекорд в 8,5876 лиры за доллар был установлен 6 ноября 2020 года.