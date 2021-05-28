МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Стоимость лиры по отношению к доллару падает на 1% до нового исторического минимума в 8,59 лиры за доллар, свидетельствуют данные торгов. Доллар укрепляется на статистике из США

По состоянию на 10.32 мск курс доллара к лире рос на 1,02%, до 8,5837 лиры за доллар, минутами ранее курс поднимался до 8,5911 лиры, что является новым историческим рекордом.

Предыдущий рекорд в 8,5876 лиры за доллар был установлен 6 ноября 2020 года.