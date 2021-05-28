Курс рубля слегка снижается к доллару и евро
МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу утром несколько снижается при дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.30 мск повышается на 14 копеек, до 73,60 рубля, курс евро — на 5 копеек, до 89,64 рубля. В начале торгов курс доллара повышался на 5 копеек, евро — снижался на 1 копейку.
Августовский фьючерс на нефть марки Brent опускается на 0,07%, до 69,15 доллара за баррель.
Алексей Антонов из компании "Алор брокер" отмечает спокойствие на внутреннем валютном рынке. Доллар несколько дней подряд колеблется около отметки 73,5 рублей, указывает он. Здесь проходит поддержка, а в 50 копейках ниже – еще одна от декабря прошлого года, фиксирует аналитик.
Принципиальных изменений в национальной валюте Антонов не ожидает, при этом добавляя, что после шестидневной консолидации ей надо бы начать движение. Аналитик предполагает, что с учетом фактора пятницы и завершения налогового периода доллар отправится ближе к 74 рублям. Но это не отменяет дальнейшего сценария небольшого укрепления российской валюты и ухода доллара ниже 73 рублей, считает аналитик.
В пятницу с утра рубль теряет вчерашние достижения, торгуясь немного выше 73,5 за доллар, говорит Дмитрий Монастыршин из Промсвязьбанка. Он прогнозирует, что высокие цены на нефть и сохранение спроса на валюты развивающихся стран позволят паре "доллар-рубль" остаться в границах 73–74 рублей за доллар.
https://1prime.ru/Forex/20210528/833777869.html