МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу утром несколько снижается при дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи. Доллар укрепляется на статистике из США

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.30 мск повышается на 14 копеек, до 73,60 рубля, курс евро — на 5 копеек, до 89,64 рубля. В начале торгов курс доллара повышался на 5 копеек, евро — снижался на 1 копейку.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent опускается на 0,07%, до 69,15 доллара за баррель.

Алексей Антонов из компании "Алор брокер" отмечает спокойствие на внутреннем валютном рынке. Доллар несколько дней подряд колеблется около отметки 73,5 рублей, указывает он. Здесь проходит поддержка, а в 50 копейках ниже – еще одна от декабря прошлого года, фиксирует аналитик. Турецкая лира дешевеет к доллару до исторического минимума

Принципиальных изменений в национальной валюте Антонов не ожидает, при этом добавляя, что после шестидневной консолидации ей надо бы начать движение. Аналитик предполагает, что с учетом фактора пятницы и завершения налогового периода доллар отправится ближе к 74 рублям. Но это не отменяет дальнейшего сценария небольшого укрепления российской валюты и ухода доллара ниже 73 рублей, считает аналитик.

В пятницу с утра рубль теряет вчерашние достижения, торгуясь немного выше 73,5 за доллар, говорит Дмитрий Монастыршин из Промсвязьбанка. Он прогнозирует, что высокие цены на нефть и сохранение спроса на валюты развивающихся стран позволят паре "доллар-рубль" остаться в границах 73–74 рублей за доллар.