2021-05-29T07:00:00+03:00
2021-05-29T07:18:21+03:00
2021-05-29T07:00:00+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210529/833787877.html
Глава АКРА оценил, сможет ли курс доллара достичь 100 рублей
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Курс доллара вряд ли достигнет трехзначной отметки до конца 2021 года, не стоит прогнозировать и массовый исход нерезидентов с российских рынков, заявил в интервью РИА Новости... ПРАЙМ, 29.05.2021
михаил сухов, доллар, акра, новости, рынки, валюта
https://1prime.ru/images/83349/89/833498908.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83349/89/833498908.jpg
https://1prime.ru/images/83349/89/833498907.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83349/89/833498907.jpg
https://1prime.ru/images/83349/88/833498895.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83349/88/833498895.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20210528/833785710.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Курс доллара вряд ли достигнет трехзначной отметки до конца 2021 года, не стоит прогнозировать и массовый исход нерезидентов с российских рынков, заявил в интервью РИА Новости глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов в преддверии Петербургского международного экономического форума.
"Зимы, хотя на фоне изменения климата превращение летнего града в снег вполне возможно", — сказал он, отвечая на вопрос, чего точно не случится в ближайшие месяцы.
"Примерно с той же вероятностью я оцениваю наступление событий внешней турбулентности, которые могут придать цене доллара в рублях трехзначное значение, массовый исход нерезидентов с российских рынков или создание "ковидного занавеса", которые предсказывают некоторые эксперты", — полагает Сухов.
В этом году курс доллара колебался на Московской бирже в диапазоне от 72 до 78 рублей, большую часть времени — в районе 75 рублей за доллар.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru 31 мая в 10.00 мск.