МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Курс доллара вряд ли достигнет трехзначной отметки до конца 2021 года, не стоит прогнозировать и массовый исход нерезидентов с российских рынков, заявил в интервью РИА Новости глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов в преддверии Петербургского международного экономического форума. Доллар растет к мировым валютам после статистики по США

"Зимы, хотя на фоне изменения климата превращение летнего града в снег вполне возможно", — сказал он, отвечая на вопрос, чего точно не случится в ближайшие месяцы.

"Примерно с той же вероятностью я оцениваю наступление событий внешней турбулентности, которые могут придать цене доллара в рублях трехзначное значение, массовый исход нерезидентов с российских рынков или создание "ковидного занавеса", которые предсказывают некоторые эксперты", — полагает Сухов.

В этом году курс доллара колебался на Московской бирже в диапазоне от 72 до 78 рублей, большую часть времени — в районе 75 рублей за доллар.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru 31 мая в 10.00 мск.