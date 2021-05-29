МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. В следующем месяце курс российского рубля будет зависеть от геополитических событий. Об этом пишет АиФ.ru со ссылкой на своих экспертов. Рубль сумел переломить негативную тенденцию

Президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич считает, что в июне произойдет усиление платежного баланса, будут относительно низкие платежи по внешнему долгу благодаря стабилизации цен на нефть.

"Это означает, что если не произойдет каких-то внешних шоков, то рубль укрепится до 71-73 рублей за доллар", — сказал он.

Руководитель Аналитического центра Банки.ру Александр Кудрявцев, в свою очередь, убежден, что главным событием июня для российского валютного рынка станет встреча президентов США и России, данный фактор, по его мнению, смягчит геополитическую напряженность и тем самым поддержит курс рубля.

"Тем не менее, нельзя исключать и негативного сценария для российской валюты. Например, если встреча не состоится или перенесется из-за очередной волны усиления геополитических трений", — отметил эксперт. Аналитик подсказал, как выгодно инвестировать 5 тысяч рублей

Угрозами, как добавил Кудрявцев, также могут стать возможное увеличение покупок валюты Минфином и конвертация рублевых средств отечественными компаниями для выплат дивидендов в валюте зарубежным акционерам.

Финансовый аналитик Артем Звездин убежден, что усиление напряженности в Белоруссии будет способствовать падению курса рубля в июне. На фоне этого от рубля можно ожидать два варианта развития событий. Первый — закрепление на текущих позициях 73-74 рублей за доллар. По мнению аналитика, этот вариант наиболее вероятный. Второй — ослабление в связи с нагнетанием внешнеполитических факторов, в этом случае курс национальной валюты к американскому доллару, может подойти к 75-78 рублям.