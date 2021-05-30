МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Российская национальная валюта на новой торговой неделе с 31 мая по 4 июня будет торговаться в диапазоне 73-75 к доллару и 88-90 к евро, заявил в беседе с "Российской газетой" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Эксперт рассказал, чего ждать от рубля в июне

"В условиях завершения майского налогового периода ключевыми факторами, определяющими движения рубля, будут спрос на рисковые активы в мире, динамика нефтяных цен и геополитические риски", отметил собеседник издания.

В частности, встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена назначена на 16 июня. "На ожиданиях возможного снижения геополитической напряженности после саммита на высшем уровне мы видим притоки в российские активы и укрепление рубля в последние недели. В то же время неопределенная ситуация вокруг Беларуси и новые обвинения России в хакерской атаке на американские госучреждения сдерживают дальнейшее укрепление рубля", — добавил эксперт.

При этом он отметил, что спрос на валюту для внешнего туризма со стороны россиян остается пониженным. Пока будут закрыты на карантин Европа, Турция, Египет и другие туристические страны, ситуация принципиально не изменится.

Васильев назвал важным событием предстоящей недели ежемесячную встречу стран ОПЕК+ и принятие решения по квотам добычи на летние месяцы.

"Полагаем, что альянс подтвердит планы по наращиванию добычи нефти на 700 тыс. б/с в июне и 840 тыс. б/с в июле. Россия получила возможность в июне увеличить добычу нефти на 38 тыс. б/с и на столько же в июле", — отметил он.

Это даст возможность увеличить приток валютной выручки в страну и поддержит рубль.

В случае ухудшения ситуации со спросом, как и возвращения иранской нефти на рынок, альянс ОПЕК+ может уменьшить рост добычи. Это поддержит нефтяные цены.

Что касается статистики, то главным ожиданием следующей недели будут данные по рынку труда США за май, они выйдут в пятницу.

"В случае положительного сюрприза — сильного прироста новых рабочих мест и дальнейшего снижения безработицы — возможен рост доходностей на рынке гособлигаций США и укрепление доллара", — отметил он и добавил, что это может негативно сказаться на долговых и валютных развивающихся стран, в том числе — российские.

"Напротив, более слабые данные по рынку труда США, вероятно, приведут к дальнейшему притоку капитала в активы развивающихся рынков и ослаблению доллара в мире", — подытожил он.