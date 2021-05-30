МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Российская валюта приближается к началу лета на относительно высоких для себя уровнях, рассказал в беседе с агентством "Прайм" старший риск-менеджер "Алго Капитал" Виталий Манжос. Что будет с рублем на грядущей неделе

"Курс доллара США по отношению к российскому рублю с середины апреля существенно ослаб на 4.2 руб., или примерно на 5.4%. Курс евро за тот же период потерял порядка 3.2 руб., или около 3.4%", — отметил собеседник агентства.

Вместе с тем, весеннее укрепление рубля на текущий момент уже выглядит чрезмерным. По крайней мере, доллар США и Евро сейчас приблизились к достаточно прочным среднесрочным уровням поддержки, от которых они способны в очередной раз развернуться вверх.

Как обычно, курс российского рубля зависит от большого количества противоречивых факторов. Среднесрочный перевес в пользу его укрепления в основном связан с двумя важнейшими моментами.

Несомненную поддержку ему оказывают относительно высокие цены на нефть.

Другой причиной текущей устойчивости курса рубля выступает тот факт, что коллективный запад не стал вводить по-настоящему болезненные для экономики РФ санкции.



Более того, ожидания июньской личной встречи президентов РФ и США питают надежды на то, что Соединенные Штаты воздержатся от новых недружественных шагов против России, по крайней мере, до середины июня.

Позитивную роль для отечественной валюты играют и другие менее значимые ситуативные факторы. Например, сезонный спрос на доллары и евро со стороны населения явно будет ослаблен по причине ограничения туристического потока за рубеж.

"Кроме того, к концу месяца у экспортеров имелась необходимость в продаже валюты для уплаты НДПИ и налогов на прибыль", — отметил он.

И все же с технической точки зрения доллар и евро уже не имеют большого потенциала для дальнейшего укрепления в июне 2021 года. Кроме того, среднесрочное удорожание курса отечественной валюты не отменяет более долгосрочной тенденции к ее ослаблению.

"Добавим, что во второй половине мая мы не наблюдали на московской бирже агрессивных покупок доллара США и евро", — отметил эксперт.

Это достаточно редкая ситуация, которая не может продолжаться дольше нескольких недель. По опыту мы хорошо знаем, что доллар США и Евро вполне способны подорожать на 1-3 рубля в течение всего лишь нескольких дней. Поводом для этого могут стать любые тревожные внешнеполитические новости.

"С учетом указанных факторов доллар США в июне 2021 года может двигаться в достаточно широком коридоре 72.5-77 руб. Для евро месячный диапазон может составить 88.5-93 руб. В целом на наш взгляд линия наименьшего сопротивления для российской валюты в июне будет направлена в сторону ее умеренного ослабления", — подытожил Манжос.