МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Курс доллара снижается к другим основным мировым валютам, в частности, к евро, который преодолел отметку в 1,22 доллара, и иене, в ожидании публикации индекса деловой активности в США, свидетельствуют данные торгов. Названа валюта, которая сейчас выгоднее доллара

По состоянию на 8.30 мск курс евро рос до 1,2201 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2189 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 109,67 с уровня прошлого закрытия в 109,81 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,04%, до 89,99 пункта.

Инвесторы в последний день весны находятся в ожидании данных индекса деловой активности в промышленном секторе США, который будет опубликован во вторник Институтом управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Аналитики ожидают роста показателя до 61,5% по сравнению с апрельским показателем в 55,1%.

По мнению аналитиков Commonwealth Bank of Australia, которое приводит газета Wall Street Journal, ожидается, что курс доллар вырастет за начавшуюся неделю, поскольку экономические данные США, вероятно, покажут, что восстановление экономики продолжается.