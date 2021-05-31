Доллар слабеет в ожидании статистики из США
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Курс доллара снижается к другим основным мировым валютам, в частности, к евро, который преодолел отметку в 1,22 доллара, и иене, в ожидании публикации индекса деловой активности в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.30 мск курс евро рос до 1,2201 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2189 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 109,67 с уровня прошлого закрытия в 109,81 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,04%, до 89,99 пункта.
Инвесторы в последний день весны находятся в ожидании данных индекса деловой активности в промышленном секторе США, который будет опубликован во вторник Институтом управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Аналитики ожидают роста показателя до 61,5% по сравнению с апрельским показателем в 55,1%.
По мнению аналитиков Commonwealth Bank of Australia, которое приводит газета Wall Street Journal, ожидается, что курс доллар вырастет за начавшуюся неделю, поскольку экономические данные США, вероятно, покажут, что восстановление экономики продолжается.
https://1prime.ru/Forex/20210531/833797506.html