МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Курс доллара к началу следующего года составит около 71,5 рубля при цене на нефть порядка 58 долларов за баррель, — такой прогноз дал глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Доллар слабеет в ожидании статистики из США

Рубль в пятницу, 28 мая, заметно укрепился к доллару и евро, обновив максимумы за несколько недель. Курс доллара снизился к уровню около 73,2 рубля, курс евро — до 89,3 рубля.

"И тот, и другой сценарий развития событий на валютном рынке мы не считаем высоко вероятным, — ответил Сухов на вопрос о возможности снижения курса доллара до 60 рублей или его укреплении до 80 рублей. — В нашем базовом сценарии к началу 2022 года курс составит порядка 71,5 рубля за доллар при ценах на нефть порядка 58 долларов за баррель".

Однако глава АКРА добавил, что этот прогноз все же зависит, в частности, от возможности расширения санкций США на рынок вторичного госдолга. Рубль в начале недели слегка снижается против доллара и евро

"В варианте с их введением курс может существенно отклоняться от базового прогноза, потому что это может стимулировать дополнительные продажи ОФЗ нерезидентами. Однако даже при таком развитии событий долгосрочное падение и закрепление национальной валюты на уровне ниже 80 рублей за доллар маловероятно", — заключил Сухов.

США 15 апреля ввели новые санкции против РФ, которые, в частности, запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

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