МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Рубль в понедельник умеренно снижается к доллару и к евро при дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи. Аналитики рассказали, когда начнет слабеть доллар

Курс доллара расчетами "завтра" на 9.46 мск повышается на 19 копеек, до 73,34 рубля, курс евро – на 15 копеек, до 89,37 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent поднимается при этом на 0,73%, до 69,22 доллара за баррель.

Торги рублем проходят спокойно, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". И принципиальных изменений, по крайней мере в валютной паре "доллар-рубль", в последний день весны аналитик не ожидает.

Тем не менее при сохранении высоких цен на нефть национальная валюта может продолжить прерванное было сегодня утром укрепление последних дней, а доллар — уйти ближе к нижней границе диапазоне 72,5–74,5 рубля, прогнозирует Дмитрий Монастыршин из Промсвязьбанка.