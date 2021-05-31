2021-05-31T09:58:56+03:00
2021-05-31T09:58:56+03:00
2021-05-31T09:58:56+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210531/833798546.html
Курс рубля снижается к доллару и евро
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Рубль в понедельник умеренно снижается к доллару и к евро при дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 9.46 мск повышается на 19... ПРАЙМ, 31.05.2021
рубль, биржи, валюта, торги, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Рубль в понедельник умеренно снижается к доллару и к евро при дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 9.46 мск повышается на 19 копеек, до 73,34 рубля, курс евро – на 15 копеек, до 89,37 рубля.
Июльский фьючерс на нефть марки Brent поднимается при этом на 0,73%, до 69,22 доллара за баррель.
Торги рублем проходят спокойно, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". И принципиальных изменений, по крайней мере в валютной паре "доллар-рубль", в последний день весны аналитик не ожидает.
Тем не менее при сохранении высоких цен на нефть национальная валюта может продолжить прерванное было сегодня утром укрепление последних дней, а доллар — уйти ближе к нижней границе диапазоне 72,5–74,5 рубля, прогнозирует Дмитрий Монастыршин из Промсвязьбанка.