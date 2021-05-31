МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Курс евро демонстрирует незначительную положительную динамику по отношению к доллару в понедельник днем в ожидании предварительных данных о текущей годовой инфляции в Германии, свидетельствуют данные торгов. Названа валюта, которая сейчас выгоднее доллара

По состоянию на 12.36 мск курс евро рос до 1,2193 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2189 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 109,68 с уровня прошлого закрытия в 109,81 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) не изменялся и составлял 90,03 пункта.

Трейдеры воздерживаются от активных действий на валютном рынке в ожидании статистики инфляции в Германии. По прогнозам аналитиков, годовая инфляция в стране, по предварительной оценке, ускорилась до 2,3% по итогам мая с 2% месяцем ранее, при этом в месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,3% после повышения на 0,7% месяцем ранее.

Что касается самого доллара, то в целом аналитики считают, что на текущей неделе его курс, вероятно, будет стабилен в ожидании статистики с рынка труда США, которая будет опубликована в пятницу. По прогнозам аналитиков, уровень безработицы снизился в мае до 5,9% с 6,1% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственном секторе экономики выросло на 650 тысяч после роста на 266 тысяч месяцем ранее.

По словам валютного стратега Commerzbank Ульриха Лёйхтманна (Ulrich Leuchtmann), которые приводит газета Wall Street Journal, такая картина с курсом останется, пока не будет "большей ясности" в отношении экономики США. Эксперт добавил, что рынок труда США остается "загадкой", так как не понятно, насколько сильно на него повлияли предпринятые властями меры "поддержки".