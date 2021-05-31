МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Рубль теряет позиции против доллара и евро, не реагируя на позитивную динамику мировых валютных и сырьевых рынков. Аналитики рассказали, когда начнет слабеть доллар

Завершение налогового периода мая в РФ и близость сильных уровней поддержки по основным резервным валютам толкают игроков к покупке долларов и евро.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.34 мск повышался на 23 копейки, до 73,38 рубля, курс евро — на 31 копейку, до 89,53 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ТЕРЯЕТ ПОЗИЦИИ

Российская валюта в начале недели умеренно снижается против доллара и евро, несмотря на позитивную конъюнктуру мировых валютных и сырьевых рынков. Так, цены на нефть растут, подбираясь к психологически значимому уровню 70 долларов за баррель. Сейчас сорт Brent дорожает на 1,4%, до 69,7 доллара. Названа валюта, которая сейчас выгоднее доллара

Поддержка приходит от ожиданий результатов министерской встречи ОПЕК+, которая состоится во вторник. Аналитики прогнозируют, что текущие параметры добычи нефти альянсом будут сохранены.

Западноевропейские фондовые индексы слабо меняются в отсутствие сигналов с закрытых в понедельник фондовых площадок США. Там отмечается День поминовения.

При этом "развивающиеся" валюты в основном растут против доллара. Однако рубль выбивается из тренда и теряет позиции на фоне завершения налогового периода мая в РФ, когда традиционно растет спрос на рублевую ликвидность. Близость сильных уровней поддержки по доллару и евро толкают игроков к покупке основных резервных валют.

В итоге доллар и евро повышаются к рублю в пределах 0,35% каждый. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,1 тысячи за баррель сорта Brent – на максимуме за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ

Налоговый период позади, поэтому курс будет в большей степени реагировать на довольно насыщенную внешнюю повестку и потоки, связанные с выплачиваемыми и предстоящими дивидендами, считает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест". Официальный курс евро на вторник снизился до 89,38 рубля

"Также на неделе Минфин объявит объем покупки валюты на июнь, который, по нашей оценке, увеличится со 124 миллиардов рублей до не менее 200 миллиардов. Все это с большой вероятностью позволит сохранить курс в диапазоне 73-74 рубля за доллар. За последние 10 лет июнь в среднем складывался для рубля нейтрально, и в текущих условиях мы ждем повторения этих тенденций, пусть и при повышенной волатильности", — добавляет он.

Доллар достиг области промежуточной поддержки 73–73,1 рубля, от которой отскочил вверх, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Пока он не закрепится за пределами диапазона 73–74 рубля, более вероятно развитие консолидации валюты США в рамках этого коридора", — добавляет он.