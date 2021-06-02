МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Рубль в среду продолжает оставаться под давлением, умеренно снижаясь против доллара и евро, несмотря на дорогую нефть, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.11 мск повышался на 11 копеек – до 73,61 рубля, курс евро — на 6 копеек, до 89,86 рубля.

Стоимость нефти марки Brent с утра прибавляет 0,8% — до 70,8 доллара за баррель.

Во вторник даже взлетевшая в цене нефть не спровоцировала рублевых "быков" на атаку отметки 73 рубля за доллар, рассуждает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Это тревожный факт, говорящий о потенциальной слабости российской валюты. Похоже, стоит искать момент для открытия среднесрочных позиций против рубля", — добавляет он. Российский рынок акций умеренно растет в начале дня вслед за нефтью

Причин для слабости рубля сразу несколько: это и потеря поддержки со стороны налогового периода, и высокая вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ РФ, полагает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер". Впрочем, окончание цикла ужесточения монетарной политики российским финансовым регулятором развернёт ситуацию на противоположную, добавляет он.

В среду с утра рубль продолжает умеренно слабеть, курс вышел на отметку 73,7 рубля за доллар, отмечает Дмитрий Монастыршин из Промсвязьанка. Однако сохранение цен на нефть выше 70 долларов за баррель сорта Brent в ближайшие дни может вновь вернуть курс ниже 73,5 рубля за доллар, полагает он.