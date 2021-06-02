МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск среды вырос на 25,68 копейки, составив 73,4979 рубля, свидетельствуют данные биржи. Шульгинов дал оценку идее "Газпрома" отказаться от сбыта газа в Дагестане

В вторник средневзвешенный курс доллара составлял 73,2411 рубля за доллар.