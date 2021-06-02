МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Курс доллара растет к другим основным мировым валютам в ожидании статданных из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.04 мск курс евро снижался до 1,2176 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2211 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 109,8 с уровня прошлого закрытия в 109,45 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,34%, до 90,14 пункта.

Инвесторы в среду находятся в ожидании публикации "Бежевой книги" (Beige Book), которая ежемесячно публикуется Федеральной резервной системы США и содержит комментарии об экономическом положении в стране. Цены на нефть ускорили рост на решениях ОПЕК+

Трейдеры также ожидают получить представление о перспективах восстановления экономики и инфляционных рисках на основе статистики по безработице в США, которая выйдет в пятницу. Эксперты ожидают снижения безработицы в США в мае до 5,9% с 6,1% в апреле, а также рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики на 664 тысячи (в апреле рост составлял 266 тысяч).

"В ближайшие недели появятся очень сильные статданные, которые укажут на инфляционное давление. Все больше и больше людей будут интересоваться, будет ли ФРС придерживаться своей позиции или изменится, и это неизбежно приведет к нестабильности", — сказал газете Wall Street Journal главный инвестиционный директор HSBC Private Bank Виллем Селс (Willem Sels).