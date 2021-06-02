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2021
https://1prime.ru/Forex/20210602/833822902.html
Официальный курс евро на четверг вырос до 89,69 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 9,37 копейки — до 89,6895 рубля, курс доллара — на 25,68 копейки, до 73,4979 рубля, следует из данных Банка... ПРАЙМ, 02.06.2021
евро, курсы валют, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 9,37 копейки — до 89,6895 рубля, курс доллара — на 25,68 копейки, до 73,4979 рубля, следует из данных Банка России.
При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 18,3 копейки, составив 80,7841 рубля.