МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 9,37 копейки — до 89,6895 рубля, курс доллара — на 25,68 копейки, до 73,4979 рубля, следует из данных Банка России. Доллар дорожает к иене и евро в ожидании статданных из США

При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 18,3 копейки, составив 80,7841 рубля.