МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Курс рубля в среду укрепляется к доллару и евро, следуя за растущими котировками нефти марки Brent и отыгрывая динамику основных валют на форексе, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.47 мск среды снижался на 14 копеек — до 73,377 рубля, курс евро — на 30 копеек, до 89,51 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,64% — до 70,7 доллара за баррель.

ВСЛЕД ЗА ФОРЕКСОМ И НЕФТЬЮ

После небольшого ослабления днем к доллару и евро рубль перешел к укреплению. При этом отечественная валюта сильнее растет к европейской валюте на фоне ее слабости на международном рынке форекс.

К текущему моменту евро к доллару снижается на 0,23% — до 1,2186 доллара.

Поддержкой отечественной валюте выступают растущие нефтяные котировки, которые закрепились в районе 71 доллара за баррель – на максимумах с 2019 года.

Кроме того, аукционы облигаций федерального займа (ОФЗ) часто сопровождаются более крепким курсом российской валюты, отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

В среду Минфин России на аукционе разместил два выпуска: ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26234 с погашением в июле 2025 года на 33,448 миллиарда рублей при спросе в 51,527 миллиарда и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26235 с погашением в марте 2031 года на 20 миллиардов рублей при спросе в 82,64 миллиарда.

"Заявления из Великобритании продолжают обеспечивать рубль негативным фоном. Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что союзникам по НАТО следует защищать себя от угроз из России, включая таковые в киберпространстве. Накануне стало известно об атаках на компьютерную систему крупнейшего производителя мяса JBS, в которой вновь обвинили хакеров из РФ", — говорит Кочетков.

В целом в среду на валютных площадках развивающихся рынков преимущественно преобладают негативные настроения, отмечает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

"Тон задает турецкая лира, в очередной раз теряющая позиции на заявлениях президента страны о необходимости снижения процентных ставок. К середине дня лира снижалась чуть более чем на 1%, однако ранее обновила очередной исторический минимум, опускаясь до уровня 8,78 в паре с долларом", — уточняет аналитик.

ПРОГНОЗЫ

Основные ожидания инвесторов на внутреннем валютном рынке по-прежнему связаны с запланированной встречей президентов США и РФ, отмечает Кравченко из ИК "Велес Капитал".

"С одной стороны, ожидания встречи поддерживают аппетит к риску на локальном рынке. С другой – в данном вопросе остается много неопределенностей, и если фактический формат и результаты встречи не оправдают ожидания участников торгов, российский валютный рынок может оказаться во власти ухода от риска", — добавляет он. Американские индексы колеблются в ожидании публикации статистики

Рубль окончательно утвердил консолидационный характер динамики, продолжая совершать резкие разнонаправленные движения в недельном диапазоне, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Выход из консолидации обычно происходит мощным ценовым импульсом, но для этого должны появиться сильные драйверы, способные в долгосрочном плане повлиять на рубль", — считает он.