МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Курс доллара в среду вечером перешел к незначительному снижению к евро и продолжает расти к иене, инвесторы ожидают публикации данных по ряду важных экономических показателей США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.35 мск курс евро рос до 1,2214 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2211 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 109,62 с уровня прошлого закрытия в 109,45 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,09%, до 89,91 пункта.

На текущей неделе участники торгов ждут публикации ряда макроэкономических данных. Так, позднее в среду будет опубликована "Бежевая книга" (Beige Book) — сводки комментариев ФРС об экономическом положении в стране. А в четверг аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) обнародует данные об изменении числа рабочих мест в частных компаниях США в мае. Аналитики ждут роста показателя на 650 тысяч против подъема на 742 тысячи месяцем ранее.

Основное же внимание трейдеров будет обращено на пятничную публикацию минтруда США данных о занятости в стране. Прогнозируется снижение уровня безработицы в стране в мае до 5,9% с 6,1% в апреле и рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики на 664 тысячи против апрельского подъема на 266 тысяч.

На следующей неделе ожидается заседание Европейского центробанка (ЕЦБ), решения по итогам которого могут отразиться на динамике евро. Аналитики BNP Paribas, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, считают, что улучшение экономических перспектив еврозоны побудит ЕЦБ изменить параметры специальной программы покупки активов PEPP, однако это не следует воспринимать как ужесточение политики регулятора.