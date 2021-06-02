МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Рубль в среду обратил внимание на растущие цены на нефть и укрепился, в итоге курс доллара приблизился к ключевому уровню 73 рубля.

Высокий спрос на ОФЗ в ходе аукционов Минфина поддержал рост курса российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.33 мск снижается на 33 копейки, до 73,18 рубля, курс евро — на 46 копеек, до 89,35 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ НА НЕФТЬ

Российская валюта прибавляет вечером против доллара и евро, наконец-то обратив внимание на уверенный рост рынка нефти и закрепление его выше психологически значимого уровня 70 долларов за баррель.

Цена на нефть сорта Brent дорожает сейчас на 1,5%, до 71,3 доллара.

Важным событием для нефтяных трейдеров стало заседание ОПЕК+, которое прошло накануне. По его результатам альянс сохранил прежние параметры ограничения добычи нефти, то есть несколько увеличит добычу в июле. О дальнейших планах станет известно на следующем заседании — 1 июля.

При этом генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо тогда же заявил, что прогнозы указывают на рост мирового спроса на нефть, особенно во втором полугодии, а вице-премьер РФ Александр Новак уточнил, что прирост спроса, по новым оценкам, по итогам года составит 6 миллионов баррелей в сутки, указав, что в начале года альянс ожидал этого роста на 5-5,5 миллионов баррелей в день.

Внутренним фактором роста курса рубля стали итоги аукционов Минфина, продемонстрировавших высокий спрос на размещаемые ОФЗ. Так, было размещено госбумаг на 53,4 миллиарда рублей (по номиналу) при спросе в 134 миллиарда.

Косвенную поддержку рублю оказали слова главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной в интервью телеканалу CNBC. Международные резервы страны достаточно большие и диверсифицированные, чтобы выдержать все финансовые и внешнеполитические риски, заявила она.

В итоге курс доллара и евро снижаются к рублю на 0,5% каждый. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,2 тысячи за баррель сорта Brent — на максимуме за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ

Курс рубля в последнее время балансирует под влиянием ценового оптимизма в нефти и внешнеполитического позитива – с одной стороны, и слабости ряда других валют развивающихся стран (главным образом, это касается турецкой лиры и китайского юаня) – с другой, отмечает Виталий Громадин из компании "БКС Мир инвестиций".

"Полагаем, что краткосрочно преобладают шансы выхода курса доллара из зоны консолидации 73-74 рубля в направлении 72,5 рубля", — добавляет он.

Курс доллара к основным валютам остаётся в многолетнем нисходящем тренде, что обусловлено отрицательными реальными ставками в США, бесконтрольным печатанием денег и продолжением наращивания долга, считает директор департамента инвестиций международного инвестиционного фонда Technology of the Future Максим Ачкасов.

"Продолжение ослабления доллара поддержит цены на сырьё, металлы и энергоносители. Это в свою очередь стимулирует рост российской экономики и приведет к укреплению рубля уже во второй половине года, рост курса рубля также будет поддерживаться восстановлением мировой экономики", — заключает он.