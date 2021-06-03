МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Рубль в четверг утром слегка прибавляет к доллару и евро на дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск снижался на 5 копеек – до 73,11 рубля, курс евро — на 8 копеек, до 89,26 рубля.

Нефть марки Brent с утра дорожает на 0,6% — до 71,8 доллара за баррель.