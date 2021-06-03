2021-06-03T07:15:00+03:00
2021-06-03T07:24:49+03:00
2021-06-03T07:15:00+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210603/833830443.html
Рубль в начале торгов символически укрепляется к доллару и евро
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Рубль в четверг утром слегка прибавляет к доллару и евро на дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск снижался на 5 копеек... ПРАЙМ, 03.06.2021
валюта, рубль, торги, новости, рынки, валюта
https://1prime.ru/images/83366/26/833662639.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83366/26/833662639.jpg
https://1prime.ru/images/83366/26/833662638.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83366/26/833662638.jpg
https://1prime.ru/images/83366/26/833662626.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83366/26/833662626.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Рубль в четверг утром слегка прибавляет к доллару и евро на дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск снижался на 5 копеек – до 73,11 рубля, курс евро — на 8 копеек, до 89,26 рубля.
Нефть марки Brent с утра дорожает на 0,6% — до 71,8 доллара за баррель.