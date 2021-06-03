МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг утром растет к другим основным мировым валютам после публикации "Бежевой книги" ФРС США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.17 мск курс евро снижался до 1,2203 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2209 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 109,73 с уровня прошлого закрытия в 109,54 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,08%, до 89,98 пункта.

Инвесторы оценивают сводку комментариев ФРС США об экономическом положении в стране, которые были опубликованы в среду вечером в "Бежевой книге" (Beige Book). Так, экономическая активность в США в апреле-мае росла умеренными, но более быстрыми, чем в предыдущий отчетный период, темпами.

"Бежевая книга" ФРС подкрепляет опасения по поводу предложения и цен, но в целом рисует оптимистичную картину", — сообщили газете Wall Street Journal эксперты AmeriVet. Аналитики ждут снижения числа заявок на пособие по безработице в США

Трейдеры также обратили внимание на заявление Федрезерва США в среду о том, что регулятор планирует начать продажу корпоративных облигаций, приобретенных в прошлом году в рамках программы по поддержке финансовых рынков во время пандемии под названием Secondary Market Corporate Credit Facility. Покупка активов в рамках данной программы закончилась в декабре 2020 года. Как отмечают СМИ, по состоянию на конец апреля на балансе ФРС было чуть более 13 миллиардов долларов таких облигаций.

Основное же внимание трейдеров будет обращено на пятничную публикацию минтруда США данных о занятости в стране. Прогнозируется снижение уровня безработицы в стране в мае до 5,9% с 6,1% в апреле и рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики на 664 тысячи против апрельского подъема на 266 тысяч.