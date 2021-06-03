МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Рубль в четверг перешел к легкому снижению против доллара и слегка прибавляет к евро на дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 9.41 мск повышался на 9 копеек – до 73,25 рубля, курс евро снижался на 6 копеек, до 89,27 рубля.

Стоимость нефти марки Brent с утра прибавляет 0,5% — до 71,7 доллара за баррель.

На общей эйфории рубль вчера укрепился к доллару на три четверти процента, возможно, часть игроков просто скинула доллары для покупок акций, рассуждает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

"Не исключено, что если нефть еще прибавит сегодня днем, то доллар начнет тестировать на прочность поддержку 73 рубля. Но каких-то ярко выраженных желаний укрепить рубль нет, и будет невероятно сложно закрепить доллар под этой отметкой", — считает он. Индекс деловой активности в сфере услуг России в мае вырос до 57,5 пункта

Отечественный рынок может вновь воспользоваться ростом нефти, но вряд ли этот рост будет устойчивым: рубль перешел на утренних торгах к снижению относительно доллара, но укреплялся относительно евро, отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

Сегодня курс доллара останется ниже 73,5 рубля, считает Дмитрий Монастыршин из Промсвязьанка. "При продолжении ралли на нефтяном рынке и роста котировок Brent в диапазон 72-75 долларов за баррель видим потенциал укрепления рубля ближе к нижней границе диапазона 72–74 против доллара", — оценивает он.