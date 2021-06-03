МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск четверга снизился на 23,43 копейки, составив 73,2636 рубля, свидетельствуют данные биржи. Россияне выразили готовность платить больше налогов при одном условии

В среду средневзвешенный курс доллара составлял 73,4979 рубля за доллар.