МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Курс рубля в четверг днём мало меняется к доллару и укрепляется к евро, поддержку рублевым котировкам оказывают растущие цены на нефть и словесные интервенции главы Минфина РФ, действие которых, впрочем, оказалось недолгим, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.38 мск четверга растёт на 7 копеек, до 73,23 рубля, курс евро — снижается на 39 копеек, до 88,95 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent в то же время растет на 0,4%, до 71,6 доллара за баррель.

ДОЛЛАР ПО 73?

Рубль утром на основных торгах несколько слабел к доллару, который максимально поднимался до 73,32 рубля.

Однако заявление министра финансов Антона Силуанова на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума об изменении структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ) позволили рублю ненадолго вернуться в плюс, при этом доллар опускался до 73,02 рубля.

Минфин РФ в течение месяца изменит структуру ФНБ: доля доллара сократится до нуля, британского фунта — до 5%, японской иены — останется на уровне 5%, евро — вырастет до 40%, юаня — до 30%, кроме того, в структуру фонда войдет золото с долей в 20%, заявил Силуанов.

"Минфин РФ, по сути, готовит революционные изменения в структуре ФНБ", — отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

"Безусловно, решение вызвано желанием обеспечить сохранность суверенного фонда в свете высоких санкционных рисков после недавнего ужесточения санкций США против первичного рублевого госдолга и сохраняющихся угроз для операций правительства, госбанков и госкомпаний в долларах США – опция, которая остается доступной для американских властей даже в рамках действующего санкционного законодательства", — говорит Дмитрий Полевой из "Локо-Инвест".

"На днях мы также слышали комментарии главы ЦБ о "постоянном риске" для экономики со стороны американских санкций", — добавил он.

Кочетков также указывает, что ЦБ РФ прямо говорит о дальнейшем повышении своей ключевой ставки.

"По мнению главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, нормализация денежной политики, начатая Центробанком, не мешает экономическому росту, в отличие от разгона инфляции. В последнее время в ЦБ РФ отмечают усиление долгосрочных инфляционных ожиданий", — замечает эксперт.

Впрочем, рубль после этого минутного "всплеска" к доллару вскоре вернулся к околонулевой динамике и продолжает укрепляться к евро.

Евро к доллару на форексе тем временем заметно снижается, на 0,45%, до 1,2156 доллара, а в паре с рублем упал ниже 89 рублей впервые более чем за два месяца.

ПРОГНОЗЫ

Влияние решения Минфина на курс рубля к евро и доллару, вероятно, будет нейтральным, поскольку оно потребует реализации долларов за евро и юани, считает Полевой.

Как будет действовать ЦБ как агент Минфина, сказать сложно: необходимые конверсионные операции могут быть проведены на рынке, либо "внутри себя" с последующей аллокацией в рынок в течение более растянутого периода времени, отмечает эксперт. В Goldman Sachs рассказали, какой металл могут заменить криптовалюты

Он также уверен, что ЦБ не будет следовать за Минфином и сохранит долю долларовых активов в своих резервах, которые необходимы для обеспечения финансовой стабильности в будущем – доля доллара во внешней торговле снижается, но остается высокой, а для финансовых потоков доллар остается базовым активом.

Нет никакой гарантии в том, что в среднесрочной перспективе не произойдёт какое-либо событие, которое окажет давление на российский рубль, в свою очередь считает Кочетков.