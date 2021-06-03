МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Курс доллара к вечеру четверга усиливает рост по отношению к евро и иене после выхода ряда макроэкономических данных в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.35 мск курс евро снижается до 1,2138 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2209 доллара за евро, курс доллара к иене поднимается до 110,14 с уровня прошлого закрытия в 109,54 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,55%, до 90,41 пункта. До выхода статистики все три показателя показывали меньшую динамику.

Минутами ранее стало известно, что число рабочих мест в частных компаниях США в мае выросло на 978 тысяч, в то время как ожидался рост показателя только на 650 тысяч. А число первичных заявок на пособие по безработице в стране за прошедшую неделю снизилось больше прогноза — до 385 тысяч.

Кроме того, индекс деловой активности в сфере услуг США в мае вырос до 64% при ожидаемом росте до 63%. Фондовые индексы США снижаются на опасениях вокруг монетарной политики

Валютный стратег MUFG в Лондоне Ли Хардман (Lee Hardman) отметил газете Wall Street Journal, что такие данные, в частности, рост рабочих мест почти на 1 миллион, в значительной степени "приближают" повышение учётной ставки Федрезерва и дают возможности для дальнейшего укрепления доллара.

В пятницу валютные инвесторы будут следить за данными минтруда США о занятости в стране. Прогнозируется снижение уровня безработицы до 5,9% с 6,1% в апреле и рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики на 664 тысячи после апрельского подъема на 266 тысяч.