МОСКВА, 3 июня — ПРАЙМ. В начале первого летнего месяца российские и зарубежные инвесторы снова начали обсуждение вопрос о перспективах доллара. Есть мнение, что эта валюта совсем не лучший вариант для вложения денег. Многие делают ставки на юань и иену. При этом самую высокую доходность сейчас приносят совсем другие валюты. "Лайф" рассказал, какие угрозы надвигаются на доллар, насколько они серьёзны и куда лучше вкладывать деньги. В Goldman Sachs рассказали, какой металл могут заменить криптовалюты

ЗА ЧТО ИНВЕСТОРЫ КРИТИКУЮТ ДОЛЛАР?

Китайский юань и его цифровой аналог в скором времени заменят доллар. Такое заявление сделал на этой неделе американский миллиардер, основатель хедж-фонда Bridgewater Рэй Далио. Это далеко не первое высказывание с критикой доллара от крупных финансистов и инвесторов.

Далио считает, в будущем люди будут выбирать валюты сами. Самыми конкурентоспособными будут те, что обладают наиболее прочным экономическим фундаментом. Это станет угрозой для многих стран. Миллиардер считает, что экономика США рискует оказаться под ударом не только из-за укрепления позиций юаня. Среди других угроз — внутренние проблемы страны, включая рост уровня закредитованности населения. Соответственно, в перспективе доллар может обесцениваться.

Каждый раз во времена кризиса на Западе ряд бизнесменов и экономистов ратуют за китайскую валюту как "новый доллар". Конечно же, у Китая сильная экономика, он быстро развивается и делает значительные успехи в техническом плане. Однако должен пройти не один десяток лет (или случиться невероятно серьёзный шок, который перераспределит политические силы на карте мира), чтобы традиционно торгующиеся в долларах активы стали торговаться в другой валюте, — считает аналитик ГК "Финам" Андрей Маслов.

"НОВЫЙ ДОЛЛАР": КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ У ЮАНЯ

Сейчас доллар, евро, швейцарский франк, фунт остаются главными валютами для сбережений. Инвесторы уверены, что правительства выпускающих их стран смогут вернуть долги, а экономические и политические институты достаточно развиты для защиты активов. Маслов отметил, что этого на данный момент нельзя сказать о Китае. "Там государство всё ещё может серьёзно навредить бизнесу, а страны ЕС и США продолжают вводить новые санкции в отношении китайского бизнеса и чиновников", — объяснил он. По мнению аналитика, юань, безусловно, становится более важной валютой на мировых рынках, но до лидирующих позиций в "сберегательной сфере" ему ещё далеко.

"К юаням стоит подходить осторожно. Есть вероятность, что Китай ослабит регулирование курса и валюта уйдёт в свободное плавание, что может несколько снизить её курс. Несмотря на очевидный прогресс Китая в продвижении своей денежной единицы как одной из резервных мировых валют, до доллара ей всё равно ещё очень далеко. Подавляющее большинство мировых расчётов проходит в долларах. Но диверсифицировать валютные сбережения покупкой китайской валюты лишним не будет", — сказал руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

Китайский юань за последние 12 месяцев уже показал активное повышение. Последняя волна роста стартовала в конце марта. В результате на прошлой неделе был обновлён трёхлетний максимум к доллару США.

Столь существенное подорожание национальной валюты Китая угрожает росту экономики страны, поэтому китайские власти во вторник впервые за 14 лет повысили нормы валютных резервов финансовых учреждений, чтобы предотвратить дальнейшее укрепление юаня. Исходя из этого, потенциал роста данной валюты является ограниченным, а риски ослабления — высокими, — отметил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. Курс юаня к доллару вновь обновил трехлетний максимум

ЛОВУШКА ДЛЯ ДОЛЛАРА: МОЖЕТ ЛИ ЯПОНСКАЯ ВАЛЮТА ЗАМЕНИТЬ АМЕРИКАНСКУЮ

Маслов подчеркнул, что иена действительно довольно перспективная валюта. "Ещё в конце 1980-х ей пророчили успех и статус "убийцы доллара". Однако позже Япония вошла в дефляционную спираль, которая длится уже более 30 лет. Это довольно негативно сказывается на её национальной валюте. Япония остаётся третьей экономикой мира и более чем способна подкрепить свою валюту стабильной и развитой экономикой и социально-политическими институтами. Однако на данный момент страна страдает от четвёртой волны коронавируса. Многие заводы простаивают, а экономические показатели отстают от прочих развитых стран. Впрочем, иена действительно остаётся хорошим вариантом", рассказал эксперт.

Покупка любой валюты будет нести риски, так как на её курс может повлиять ситуация на внешнем рынке, санкции и прочие угрозы. А в кризис их становится больше. Однако остаются валюты, которые оказываются более устойчивыми перед встрясками мировой экономики.

"Иена и юань — одни из таких валют. Это связано с высокими темпами преодоления кризиса в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, которые сейчас восстанавливают экономику до докризисных показателей. Там наблюдается высокий потребительский спрос, что благоприятно сказывается на ВВП", — пояснил аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Бадьянов. Эксперт предположил, как Минфин будет избавляться от долларов в ФНБ

ВАЛЮТА СТАРОГО СВЕТА: СТОИТ ЛИ ПОКУПАТЬ ЕВРО, ФУНТ И ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК.

По мнению Маслова, стоит упомянуть и о других классических валютах, используемых для хранения сбережений. Так, евро сумел укрепиться с начала пандемии коронавируса в мире. Темпы вакцинации в станах ЕС заметно ускорились, а развитые политические институты и диверсифицированная экономика создают хорошую базу для стабильности валюты.