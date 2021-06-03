МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Рубль теряет вечером в четверг к доллару и уверенно растет к евро на фоне резкого укрепления доллара на форексе, следует из данных Московской биржи.

Потеря инвесторами аппетита к риску на глобальных рынках произошла из-за роста опасений скорого начала цикла ужесточения монетарной политики ФРС США. В Минэкономики заявили о стабилизации курса рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.05 мск повышался на 14 копеек, до 73,3 рубля, курс евро падал на 45 копеек, до 88,89 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В РУСЛЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРЕНДОВ

Российская валюта в четверг вечером теряла против доллара и ощутимо росла к евро, который на форексе падает на 0,7% в направлении 1,21 доллара. Такая динамика соответствует падению аппетита к риску на глобальных торговых площадках.

Этому способствуют сильные макроэкономические показатели США. Так, число рабочих мест в частных компаниях США в мае выросло на 978 тысяч, в то время как ожидался рост показателя только на 650 тысяч. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за прошедшую неделю также снизилось больше прогноза — до 385 тысяч. Индекс деловой активности в сфере услуг страны в мае вырос больше прогнозов — до 64%.

Между тем, такие хорошие показатели усиливает существующие опасения инвесторов относительно того, что Федрезерв США может начать ужесточать свою политику раньше, чем ожидалось, поскольку необходимость поддержки экономики низкими ставками отходит на второй план. Это может негативно отразиться на рынках.

Поддержку российской валюте оказало решение Минфина РФ в течение месяца изменить структуру Фонда национального благосостояния: доля доллара сократится с 35% до нуля, британского фунта — до 5%, японской иены — останется на уровне 5%, евро — вырастет до 40%, юаня — до 30%, кроме того, в структуру фонда войдет золото с долей в 20%. На этой новости доллар обновил минимум с 7 мая, опустившись до 73,02 рубля. Однако такая реакция оказалась краткосрочной, и доллар прибавил в рамках глобального тренда.

При этом планы Минфина РФ нарастить покупку валюты в рамках бюджетного правила не испугали игроков, поскольку теперь, видимо, доллары не будут покупаться. Объем покупки валюты по бюджетному правилу в период с 7 июня по 6 июля 2021 года составит 220,9 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 10,5 миллиарда рублей против 6,5 миллиарда месяцем ранее.

В итоге, доллар прибавляет к рублю 0,2%, евро падает на 0,5%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,2 тысячи за баррель сорта Brent, что близко к максимуму за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ

Факторы поддержки рубля остаются прежними – недавнее ценовое ралли в нефти и благоприятная геополитическая конъюнктура, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Давление на российскую валюту оказывает рост доллара к основным валютам и сохранение умеренной слабости на рынке рублевого долга. По нашим оценкам, в пятницу расклад сил влияния на рубль принципиально не изменится, ожидаем доллар в пределах 73-74 рублей", — добавляет он. Мантуров анонсировал разработку электромобиля Aurus

Потери рубля против доллара к вечеру выглядели совсем скромными, отмечает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

"Инициатива Минфина по ФНБ, скорее, может оказать лишь определенное психологическое влияние на рынок, так как операции по изменению валютной структуры ликвидной части ФНБ не коснутся рубля. В то же время, решение правительства избавляться от активов в долларах может быть воспринято отдельными участниками рынка как прогноз на сохранение околонулевых ставок ФРС еще в течение очень долгого времени, что теоретически негативно для доллара", — рассуждает он.

Однако основная причина решения Минфина, скорее всего, носит геополитический характер, и не исключено, что инициатива будет носить временный характер, пока сохраняются санкционные угрозы. В целом можно говорить о нейтральном влиянии новости об изменении валютной структуры ФНБ на локальный валютный рынок, резюмирует Кравченко.