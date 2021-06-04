МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Населению не стоит продавать доллары, валютная стратегия не должна зависеть от, например, объявленной дедолларизации Фонда национального благосостояния (ФНБ), считают опрошенные РИА Новости эксперты. Эксперты рассказали, куда стоит перепрятать деньги из-под матраса

Минфин РФ в течение месяца изменит структуру ФНБ: доля доллара сократится до нуля, британского фунта — до 5%, японской иены — останется на уровне 5%, евро — вырастет до 40%, юаня — до 30%, кроме того, в структуру фонда войдет золото с долей в 20%, заявил накануне министр финансов Антон Силуанов на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума.

Инвестиционный стратег компании "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин рекомендует тем, кто получает доход и расходует в рублях, не менее 30-40% денег держать в валюте и валютных активах. И, судя по советам экспертов, новости Минфина не должны поменять эту пропорцию. "Личные валютные стратегии не должны определяться заявлениями министра финансов", — подчёркивает эксперт компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

При высоких инфляционных ожиданиях, которые влияют на потребительское поведение, в частности, на повышенный спрос на квартиры и машины, инфляция будет большая и рубль не будет крепким, считает руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения "Универ капитала" Андрей Верников. Поэтому тем, у кого есть доллары, он рекомендует оставаться с ними.

"Новость о сокращении долларовой части в ФНБ, скорее, может оказать лишь определенное психологическое влияние на рынок. Средства ФНБ включены в состав золотовалютных резервов, которыми управляет ЦБ. Теоретически, если регулятор начнет менять валютную структуру ЗВР, ему будет достаточно купить на доллары другую зарубежную валюту. Такие операции не коснутся рубля", — в свою очередь считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес капитал" Юрий Кравченко. Россияне согласились оплачивать более высокими налогами поддержку бедных

"Наличным долларам населения и вкладам в частных банках точно ничего не угрожает. Я полагаю, что и в подсанкционных частных и государственных банках надежность вложений тоже не вызывает сомнений. Сценарий отключения от SWIFT и жестких секторальных санкций уже обсуждался, и широко освещался в СМИ еще несколько лет назад. Пришли к выводу, что вкладчики свои средства в любом случае получат", — добавляет начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке компании "Фридом финанс" Георгий Ващенко.

"Изменения в ФНБ пока отражают лишь политические решения руководства страны по отвязке от доллара. В личном плане лучше дождаться момента, когда рубль вернёт себе инвестиционную привлекательность. Данный момент наступит, когда ставка ЦБ РФ окажется выше инфляции", — даёт совет на будущее Кочетков.