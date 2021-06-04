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2021-06-04T07:30:14+03:00
2021-06-04T07:30:14+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210604/833843903.html
Рубль в начале торгов символически снижается к доллару
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Рубль утром в пятницу символически снижается к доллару и вышел в небольшой плюс к евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.21 мск повышался... ПРАЙМ, 04.06.2021
доллар, евро, рубль, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Рубль утром в пятницу символически снижается к доллару и вышел в небольшой плюс к евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.21 мск повышался на 5 копеек – до 73,29 рубля, курс евро снижался на 10 копеек — до 88,75 рубля. Ранее в пятницу евро дорожал до 89 рублей.
Стоимость нефти марки Brent с утра снижается на 0,15% — до 71,24 доллара за баррель.