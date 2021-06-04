МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Рубль утром в пятницу символически снижается к доллару и вышел в небольшой плюс к евро, следует из данных Московской биржи. Байден запретил американцам покупать акции десятков китайских компаний

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.21 мск повышался на 5 копеек – до 73,29 рубля, курс евро снижался на 10 копеек — до 88,75 рубля. Ранее в пятницу евро дорожал до 89 рублей.

Стоимость нефти марки Brent с утра снижается на 0,15% — до 71,24 доллара за баррель.