МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу утром колеблется по отношению к другим основным мировым валютам перед выходом статданных по безработице в США, свидетельствуют данные торгов. Рубль в начале торгов символически снижается к доллару

По состоянию на 7.40 мск курс евро снижался до 1,2115 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2124 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 110,26 с уровня прошлого закрытия в 110,28 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,05% — до 90,56 пункта.

Инвесторы находятся в ожидании статданных по безработице в США, которые будут опубликованы позднее минтрудом страны. Трейдеры надеются получить представление о процессе восстановления экономики. Прогнозируется снижение уровня безработицы до 5,9% с 6,1% в апреле и рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики на 650 тысяч после апрельского подъема на 266 тысяч.

По словам аналитиков IG, которые приводит газета Wall Street Journal, в преддверии сегодняшнего отчета о занятости в США присутствует осторожный настрой, поскольку инвесторы продолжают оценивать прогресс в восстановлении экономики с повышенными инфляционными рисками.