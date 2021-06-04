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Доллар колеблется к евро и иене в ожидании статистики по США
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Курс доллара в пятницу утром колеблется по отношению к другим основным мировым валютам перед выходом статданных по безработице в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию... ПРАЙМ, 04.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу утром колеблется по отношению к другим основным мировым валютам перед выходом статданных по безработице в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.40 мск курс евро снижался до 1,2115 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2124 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 110,26 с уровня прошлого закрытия в 110,28 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,05% — до 90,56 пункта.
Инвесторы находятся в ожидании статданных по безработице в США, которые будут опубликованы позднее минтрудом страны. Трейдеры надеются получить представление о процессе восстановления экономики. Прогнозируется снижение уровня безработицы до 5,9% с 6,1% в апреле и рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики на 650 тысяч после апрельского подъема на 266 тысяч.
По словам аналитиков IG, которые приводит газета Wall Street Journal, в преддверии сегодняшнего отчета о занятости в США присутствует осторожный настрой, поскольку инвесторы продолжают оценивать прогресс в восстановлении экономики с повышенными инфляционными рисками.