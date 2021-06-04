МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Рубль в пятницу стабилен против доллара и повышается против евро, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций немного снижается в начале дня

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск повышается на 2 копейки, до 73,26 рубля, курс евро снижается на 10 копеек, до 88,75 рубля. Стоимость нефти марки Brent с утра прибавляет 0,3%, достигая 71,5 доллара за баррель.

Рублевые "быки" вчера так и не решилась на штурм сильнейшей поддержки 73 рубля за доллар, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Особого желания покупать инвалюту в преддверии выходных не будет, никаких рисков на горизонте выходных не видно. Но мы ждем умеренного ослабления российской валюты: день доллар может завершить чуть выше отметки 73,5 рубля", — добавляет он.

Сегодня российская валюта продолжит торговаться в узком диапазоне, соответствующем 73–73,5 рубля за доллар, оценивает Дмитрий Монастыршин из Промсвязьбанка. "Высокие цены на нефть обеспечивают устойчивость рубля к усилению доллара против мировых валют", — добавляет он. Цены на нефть снижаются в рамках коррекци

Вчерашнее решение Минфина об исключении долларов из ФНБ фактически означает копирование Минфином структуры международных резервов ЦБ РФ, рассуждает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер". "Запас долларов в объёме около 40 миллиардов долларов вряд ли выйдет на свободный рынок, и влияние операций ведомства будет незначительное. Однако сам уход Минфина из сделок с одной из ключевых валют может породить повышенную волатильность на долгосрочной основе", — полагает он.

Сейчас же для курса рубля более важна политика ЦБ РФ, полагает Кочетков. "По мнению главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, нормализация денежной политики, начатая Центробанком, не мешает экономическому росту, в отличие от разгона инфляции. Министр финансов Антон Силуанов поддержал позицию председателя ЦБ РФ, отметив, что и бюджетная, и денежно-кредитная политика должны приходить в своё нормальное положение", — заключил эксперт.