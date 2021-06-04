С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Доллар с момента введения санкций используется как оружие, поэтому Россия в таких условиях вынуждена искать альтернативные решения, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу Блумберг на ПМЭФ. Эксперты назвали валюты, которые вытеснят доллар

В четверг министр финансов Антон Силуанов на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что Минфин РФ в течение месяца изменит структуру ФНБ: доля доллара сократится до нуля, британского фунта — до 5%, японской иены — останется на уровне 5%, евро — вырастет до 40%, юаня — до 30%, кроме того, в структуру фонда войдет золото с долей в 20%.

"Мы не настроены ни против доллара, ни против Америки, но в последние годы, с момента введения санкций, мы видели, как американская сторона использовала доллар как оружие против российского финансового сектора и промышленности", — сказал глава ВТБ.

России приходится защищать свои интересы, когда постоянно нависает угроза, и американский Конгресс обсуждает новые санкции на российский банковский сектор, пояснил Костин. Эксперт оценил уход ФНБ от доллара

"Нам нужно искать решения, и это то, что мы пытаемся делать. Но доллар есть доллар, он играет очень важную роль, и Россия – важный участник международной финансовой системы. Мы не можем и не хотим существовать без доллара, если, конечно, американская сторона не предпримет очередные шаги в этом направлении. К сожалению, мы вынуждены искать какие-то решения из-за позиции американской стороны", — заключил он.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.