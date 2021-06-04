МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск пятницы вырос на 0,85 копейки, составив 73,2721 рубля, свидетельствуют данные биржи.

В четверг средневзвешенный курс доллара составлял 73,2636 рубля за доллар.