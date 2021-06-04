2021-06-04T12:59:12+03:00
2021-06-04T12:59:12+03:00
2021-06-04T12:59:12+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210604/833849561.html
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 51 копейку
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 50,99 копейки — до 88,7545 рубля, курс доллара — вырос на 0,85 копейки, до 73,2721 рубля,... ПРАЙМ, 04.06.2021
евро, новости, рынки, валюта
https://1prime.ru/images/83372/24/833722449.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83372/24/833722449.jpg
https://1prime.ru/images/83372/24/833722448.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83372/24/833722448.jpg
https://1prime.ru/images/83372/24/833722436.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83372/24/833722436.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 50,99 копейки — до 88,7545 рубля, курс доллара — вырос на 0,85 копейки, до 73,2721 рубля, следует из данных Банка России.
При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 22,48 копейки, составив 80,2392 рубля.