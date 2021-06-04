МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 50,99 копейки — до 88,7545 рубля, курс доллара — вырос на 0,85 копейки, до 73,2721 рубля, следует из данных Банка России.

При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 22,48 копейки, составив 80,2392 рубля.