С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Решение отказаться от долларовых активов в Фонде национального благосостояния (ФНБ) является вынужденным, при этом оно не скажется на повседневной жизни россиян, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Силуанов пообещал в течение месяца избавиться от доллара в ФНБ

Минфин РФ накануне объявил, что в течение месяца изменит структуру ФНБ: доля доллара сократится до нуля, британского фунта — до 5%, японской иены — останется на уровне 5%, евро — вырастет до 40%, юаня — до 30%, кроме того, в структуру фонда войдет золото с долей в 20%.

"Когда мы уже ушли до 40 миллиардов (долларов — ред.) в составе, то уже уход до нуля — это ничего, 40 миллиардов ни для нас, ни для мира не являются (чем-то критическим — ред.)", — сказал Кудрин журналистам, отвечая на вопрос про изменение структуры ФНБ.

"Это не меняет систему оборота долларов в России, это не меняет систему обменников или желание людей хранить этот доллар. Это вопрос просто в каких активах зарубежных лучше хранить. В этом смысле, конечно, с учётом санкций и опасений ухудшения расчетов в долларах, которые контролируются уполномоченным ФРС американскими банками, это скорее шаг осторожности", — отметил Кудрин.

"В целом вынужденное", — сказал он, отвечая на вопрос, правильное ли это решение.