С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Расчеты в евро так же подвержены санкционным рискам, как и долларовые операции, но пока клиентам удобнее рассчитываться в американской валюте, заявил президент Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) Дмитрий Панкин, выступая на ПМЭФ. Кудрин объяснил решение отказаться от доллара в ФНБ

"Что по доллару, что по евро, все эти санкционные … риски, они имеют место быть, и, конечно, в ряде случаев клиенты … стараются не использовать доллары и евро из опасения того, что транзакция где-то будет остановлена", — сказал Панкин.

По его словам, в практике ЧБТР "достаточно часто транзакции в долларах останавливаются", их тормозят американские банки, и приходится "тратить один-два-три дня, чтобы разъяснить, представить необходимые документы". При этом Панкин отметил, что пока для клиентов удобнее рассчитываться в долларах.

"Прежде всего надо смотреть, что клиентам нужно, где рассчитываться удобнее…. Что клиентам удобнее? Пока удобнее, конечно, рассчитываться в долларах, во многом", — сказал он. По его словам, "кризис 2008 года и 2014 год" научил клиентов банка, "что такое валютный риск, и что если у тебя выручка в национальной валюте, то тогда ты должен и обязательства иметь тоже в национальной валюте". Это является еще одним фактором в пользу национальных валют, добавил Панкин. Доллар в минус

Минфин РФ накануне объявил, что в течение месяца изменит структуру ФНБ: доля доллара сократится до нуля, британского фунта — до 5%, японской иены — останется на уровне 5%, евро — вырастет до 40%, юаня — до 30%, кроме того, в структуру фонда войдет золото с долей в 20%, заявил министр финансов Антон Силуанов на брифинге в рамках ПМЭФ. Сегодня на доллары и евро приходится примерно по 35% вложений ФНБ.

ЧБТР — международная финансовая организация, учрежденная правительствами Албании, Армении, Азербайджана, Болгарии, Греции, Грузии, Молдавии, России, Румынии, Турции и Украины. Штаб-квартира находится в Салониках (Греция).

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.