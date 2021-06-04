МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Доллар рывком ушел ниже 73 рублей на фоне подскока евро на форексе после выхода слабых данных по рынку труда США, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.44 мск снижался на 25 копеек – до 72,99 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 88,7 рубля. При этом евро на форексе резко подскочил на данных по США — примерно на 0,5 цента, выше 1,215 доллара.

Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики США увеличилось в мае только на 559 тысяч, хотя аналитики ожидали роста показателя на 650 тысяч.