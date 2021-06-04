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2021
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Доллар опустился ниже 73 рублей на фоне скачка евро
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Доллар рывком ушел ниже 73 рублей на фоне подскока евро на форексе после выхода слабых данных по рынку труда США, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами... ПРАЙМ, 04.06.2021
доллар, биржи, валюта, торги, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Доллар рывком ушел ниже 73 рублей на фоне подскока евро на форексе после выхода слабых данных по рынку труда США, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 15.44 мск снижался на 25 копеек – до 72,99 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 88,7 рубля. При этом евро на форексе резко подскочил на данных по США — примерно на 0,5 цента, выше 1,215 доллара.
Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики США увеличилось в мае только на 559 тысяч, хотя аналитики ожидали роста показателя на 650 тысяч.