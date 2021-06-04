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Путин допустил использование евро в расчетах за газ
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Россия готова рассмотреть использование евро в качестве валюты для расчетов по поставкам газа, заявил президент России Владимир Путин. "Готовы говорить о расчетах в евро. Евро для... ПРАЙМ, 04.06.2021
пмэф, поставки газа, владимир путин, валюта, газ, газ, новости, рынки, валюта, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Россия готова рассмотреть использование евро в качестве валюты для расчетов по поставкам газа, заявил президент России Владимир Путин.
"Готовы говорить о расчетах в евро. Евро для нас абсолютно приемлем в расчетах по газу. Это можно делать, конечно, и, наверное, нужно делать", — сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.