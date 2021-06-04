С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Россия готова рассмотреть использование евро в качестве валюты для расчетов по поставкам газа, заявил президент России Владимир Путин.

"Готовы говорить о расчетах в евро. Евро для нас абсолютно приемлем в расчетах по газу. Это можно делать, конечно, и, наверное, нужно делать", — сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.