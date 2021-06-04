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https://1prime.ru/Forex/20210604/833855574.html
Путин предупредил о серьезном ударе для доллара
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Если нефтяные компании уйдут от расчетов в долларах, это станет серьезным ударом для доллара как для мировой резервной валюты, заявил президент России Владимир Путин. "Наши... ПРАЙМ, 04.06.2021
валюта, доллар, пмэф, владимир путин, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Если нефтяные компании уйдут от расчетов в долларах, это станет серьезным ударом для доллара как для мировой резервной валюты, заявил президент России Владимир Путин.
"Наши операторы пока предпочитают операции в долларах, хотя к доллару больше привязана нефть, потому что нефть — биржевой товар… Если нефтяники уйдут от расчетов в долларах, это будет очень серьезным ударом по доллару как по резервной валюте мировой, очень серьезным", — сказал Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.