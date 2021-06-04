С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Если нефтяные компании уйдут от расчетов в долларах, это станет серьезным ударом для доллара как для мировой резервной валюты, заявил президент России Владимир Путин. Путин допустил использование евро в расчетах за газ

"Наши операторы пока предпочитают операции в долларах, хотя к доллару больше привязана нефть, потому что нефть — биржевой товар… Если нефтяники уйдут от расчетов в долларах, это будет очень серьезным ударом по доллару как по резервной валюте мировой, очень серьезным", — сказал Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.