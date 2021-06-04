С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, отвечая на вопрос на пленарном заседании ПМЭФ-2021, не исключил расчетов с Россией за энергоресурсы в евро. Путин допустил использование евро в расчетах за газ

"Дело в том, что рыночные цены просто измеряются по всему миру в американских долларах, поэтому это принято. Мы можем платить и в евро за наши потребности в энергетике. Но с нашей точки зрения, это не должно быть геополитическим вопросом. Для нас это чисто экономический вопрос. Не важно, в какой валюте высчитываются цены", — сказал Курц.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.