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Канцлер Австрии не исключил расчетов с Россией в евро
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Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, отвечая на вопрос на пленарном заседании ПМЭФ-2021, не исключил расчетов с Россией за энергоресурсы в евро. "Дело в том, что рыночные... ПРАЙМ, 04.06.2021
валюта, евро, внешняя торговля, энергоресурсы, россия, австрия, новости, рынки, валюта, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, отвечая на вопрос на пленарном заседании ПМЭФ-2021, не исключил расчетов с Россией за энергоресурсы в евро.
"Дело в том, что рыночные цены просто измеряются по всему миру в американских долларах, поэтому это принято. Мы можем платить и в евро за наши потребности в энергетике. Но с нашей точки зрения, это не должно быть геополитическим вопросом. Для нас это чисто экономический вопрос. Не важно, в какой валюте высчитываются цены", — сказал Курц.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.